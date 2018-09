Ecco perché Romina Power è tornata a cantare con Al Bano

Poi ha mostrato tre foto - quella del matrimonio dei suoi genitori, quella dei suoi figli ( Ylenia, Yari, Cristel e Uga) e, infine, una che la ritrae abbracciata da Papa Giovanni Paolo II.





Si passa alla sua vita professionale e sentimentale do Romina Power : "Sono mecenate di me stessa, col lavoro di cantate sovvenziono la mia vita e carriera di scrittrice e pittrice... Un impresario russo mi ha chiamata e mi ha fatto un"offerta che non potevo rifiutare, mi sembrava poi carino festeggiare i 70 anni di questo ragazzino, pensavo solo fosse per quella sera e invece poi non abbiamo smesso. Non pensavo tutto questo amore, io credevo si fossero già dimenticati di me".

Romina Power è stata ospite dinella prima puntata di Domenica In e ha raccontato della morte della madre e della sua vita privata... compreso il rapporto con l'ex marito.. Dopo che la Venier ha mostrato un video del matrimonio della, la cantante 75enne ha detto che quelle nozze sono state migliori delle sue e ha ricordato suo padre.