Caduta in diretta per Barbara D'Urso e Malgioglio nella prima puntata di Domenica Live

«Non ci posso credere che hai fatto questo», dice Barbara D’Urso, che poi rivela la causa dell’accaduto, mostrando un piccolo patch all’interno dei tacchi di Malgioglio che risponde : «Le scarpe mi stavano larghe porto 41 e quelle sono 44. Mi sono fatto male, c’è l’assicurazione?».

Piccolo incidente in diretta ed esilarante siparietto per Barbara d'Urso con Cristiano Malgioglio nel corso di Domenica Live. A Domenica Live Barbara D’Urso ha annunciato l’entrata in scena «» di, che ha cantato e ballato sulle note del suo ultimo successo, accompagnato da un corpo di danza. Manon ha resistito slla musica e si è avvicinata a Malgioglio che però è caduto e ha portato con sé anche la conduttrice.