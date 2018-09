Arisa piange per l'ex fidanzato : È stato un quadro disegnato da Dio!

La cantante Arisa si confessa nella puntata di La mia passione e si è commossa parlando dei suoi genitori e dell'ex fidanzato Giuseppe Anastasi : "Se sono felice? Abbastanza, e questo a me basta. Non sono una da picchi. A differenza di quello che si può dire di me, mi piace la vita regolare. Mi piace un casino la disciplina, infatti dovevo fare il militare"... e poi sull'ex le lacrime : "Ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l'amore verso luoghi diversi. L'amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia".