Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale non va a Domenica In : Sto bene... sarò dimessa a breve

Prima di uscire di casa per raggiungere gli studi Rai, la Lollobrigida aveva iniziato a perdere del sangue dal naso, il suo manager Andrea Piazzolla non ci ha pensato un attimo prima di portarla al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, ma dopo un primo controllo, l'annuncio che rassicura tutti: «In questo momento Gina Lollobrigida si trova ancora in ospedale, ma sta bene. Se non fosse così, non sarei qui, davanti all'ospedale, ma al suo fianco».