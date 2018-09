Matteo Salvini : in pensione con quota 100 ma da 62 anni, ultime notizie

Matteo Salvini ha sottolineato che il contratto di governo firmato con il M5s prevede di destinare 5 miliardi alle misure in campo previdenziale. Ma secondo il presidente dell'Inps quota 100 potrebbe costare fino a 18 miliardi.





La proposta Lega - illustrata a giugno dall' esperto di previdenza Alberto Brambilla - consiste nel mandare in pensione chi ha almeno 64 anni di età e 36 anni di contributi, annullando nei fatti il requisito di 67 anni in vigore dal 2019 previsto dalla riforma Fornero di fine 2011, ma Matteo Salvini dichiara che 64 anni è un requisito minimo "troppo alto, al massimo 62".Il leader della Lega ribadisce che tra le fonti di copertura della manovra per il 2019 vi sarà anche una sanatoria, la cosiddetta 'pace fiscale', dalla quale è possibile "incassare fino a 20 miliardi", somma che coprirebbe la proposta.

La Lega vuole introdurre nellauna revisione dellache garantisca la pensione con quota 100 sommando età anagrafica e contributi versati, ma a partire dai 62 anni di età, ad annunciarlo è il vice premier e ministro dell'Interno durante la registrazione della puntata di Porta a Porta.