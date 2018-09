iPhone XS e XS Plus, questi saranno i nomi del 12 settembre? Scopriamolo insieme!

12 settembre al suo evento

Trapelano per errore delle immagini dei nuovi iPhone che Apple presenterà il 12 Settembre, i loro nomi? Arrivano sul web, per errore delle nuove immagini deiche Apple presenterà il

L' immagine ritrae i due dispositivi con display da 5.8 pollici e da 6.5 pollici nella variante oro gold (nuova colorazione), ricordando che oltre queste colorazioni ci saranno anche quella bianca e quella nera. Oltre alla nuova colorazione gold ora è ufficiale, i loro nomi saranno iPhone XS e XS Plus.

Il loro nome è stato confermato grazie ad una slide appartenente ad un operatore mobile cinese.

In questa slide, vengono citati i nomi di iPhone XS, iPhone XS Plus e si aggiunge a loro l' iPhone XC. Sarà realmente così? Non ci resta che attendere il 12 Settembre per il grande e atteso evento Apple.