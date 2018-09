Salerno : 80enne si taglia alla gamba con una cassetta di frutta. Muore di tetano

Le analisi e i dovuti accertamenti hanno stabilito che si trattava di tetano, di cui uno dei sintomi ricorrenti è proprio la contrazione mascellare. Alla donna è stato somministrato immediatamente il siero antitetanico, iniziando così la cura ma dopo un mese - nonostante le attente cure mediche - l'anziana è deceduta nel reparto rianimazione.

Un'anzianadopo essersi tagliata alla gamba con una cassetta della frutta. La donna pensando di non essere in pericolo e che il taglio non fosse grave, si era disinfettata la ferita in casa autonomamente ma dopo due settimane il suo stato di salute era peggiorato. L'anziana non riusciva a deglutire e accusava contrazioni al volto così è stata trasportata tempestivamente all'ospedale Maria Santissima Addolorata dove sono scattati subito i dovuti accertamenti.