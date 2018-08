Nave Diciotti, Matteo Salvini contro Fico: ho la coscienza a posto

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna sul caso della nave della Guardia costiera ferma al largo del porto di Catania con 177 persone a bordo alle quali è stato vietato di sbarcare : "Il mio obiettivo è il 'no way' australiano, e sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali". Poi torna sulla polemica con il presidente della Camera Roberto Fico : "Con Luigi Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".

Ultime Notizie : Nave Diciotti

