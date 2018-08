Piena Raganello : Chiara, la bimba di 9 anni salvata trovata accanto a un cadavere

La bambina è stata trovata vicino ad un cadavere, ha riferito Gagliardi : «Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L'abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i genitori sono tra le vittime», la piccola ha ingerito sabbia e fango.





Sono andate avanti per tutta la notte le attività di ricerca nella zona delle Gole del Raganello, in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico portando a 10 il numero delle vittime accertate, 33 quelle tratte in salvo.

Unaera tra gli escursionisti travolti dalla piena del. La piccola Chiara è stata salvata ieri : «», lo ha scritto su Facebook Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell'Elisoccorso di Cosenza. L'ondata del torrente Raganello ha travolto unche partecipava ad una visita all’interno dell’area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti ad aggrapparsi agli scogli, tra le persone decedute anche una ragazza, che non è ancora stata identificata. Incerto il dato dei dispersi.