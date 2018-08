Pordenone : Prostituzione indoor di giovani thailandesi

Le giovani ragazze venivano reclutate in Thailandia e, giunte in Europa, avviate alla prostituzione, l’organizzazione prendeva in carico le ragazze, alcune delle quali giunte dalla Thailandia rispettivamente in Finlandia, Spagna e Svizzera, accompagnandole e suddividendole negli appartamenti del Friuli Venezia Giulia. L’attività illecita veniva pubblicizzata attraverso siti internet

La polizia di Pordenone ha arrestato 7 persone appartenenti a unoperante nel nord Italia e specializzato nella"indoor", eseguite 7 misure cautelari, sequestrate 4 case di appuntamento traed accertato un volume d’affari da centinaia di migliaia di euro.