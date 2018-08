Giravano il mondo in bici : Jay Austin e Lauren Geoghegan uccisi dalI'Isis in Tagikistan

Il ragazzo originario di Washington aveva scritto : «I media ti raccontano che il mondo è un posto grande e spaventoso, pieno di gente cattiva di cui non fidarsi. Io non me la bevo» Insieme alla fidanzata aveva dato avvio al sogno di compiere il giro del mondo in mountain bike. Da luglio 2017 la coppia di viaggiatori hanno pedalato per 369 giorni, fino ad una settimana fa, quando un’auto di terroristi Isis si è lanciata contro di loro travolgendoli e finendoli a coltellate e fucilate mentre percorrevano una strada panoramica nel sudovest del Tagikistan.

Instagram è del 25 luglio, quattro giorni prima della loro morte. La coppia festeggiava il superamento del passo di Ak-Baital, a 4,655 metri di altitudine. Il loro blog symplycycling.org documentavo ogni giorno, l'ultimo loro post è del 25 luglio, quattro giorni prima della loro morte.

I due avevano intrapreso da un anno un avventuroso viaggio in mountain bike. Ma mentre si trovavano in Tagikistan, sono caduti vittima dell'agguato terroristico. Avevano lasciato il lavoro e da un anno giravano il mondo in sella a una bici., americani di 29 anni, sono stati uccisi dall'Isis in un attacco terroristico in