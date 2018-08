Pistoia, spari contro un migrante. Individuati i responsabili : Sono due ragazzini 13enni

Proprio durante una delle perquisizioni i due ragazzini 13enni alla presenza dei genitori hanno fornito ai carabinieri dichiarazioni spontanee assumendosi le proprie responsabilità consentendo così il rinvenimento nell'abitazione di uno dei minorenni, della scacciacani utilizzata e di circa 200 proiettili a salve. I ragazzi avendo età minore di 14 anni per legge non sono imputabili ma il fascicolo di indagine è stato comunque trasmesso alla procura presso il tribunale dei minori di Firenze.

Sono stati individuati dalla Polizia icontro unla sera del 2 agosto ain provincia di Pistoia. Gli autori sarebbero dueche hanno motivato il loro gesto come un goliardata di spensieratezza non dovuto ne alla politica ne al. Le testimonianze raccolte, la visione delle immagini registrate dalle telecamere e i sopralluoghi effettuati hanno portato la Digos e la polizia ad accertare la presenza di un gruppo di minorenni sul posto in cui si sono svolti i fatti e così è stato possibile individuare i responsabili eseguendo perquisizioni nelle case di alcuni ragazzini alla ricerca dell'arma dalla quale sono partiti i colpi a salve.