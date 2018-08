Negli ultimi anni, aveva abbandonato la panchina per il ruolo di direttore sportivo - prima alla Rufina, adesso alla Sales. Bruno Conti lascia la moglie Sandra, la figlia Chiara e due nipoti.

Il mondo del calcio fiorentino è in lutto per la scomparsa del 62enneche da qualche mese lottava contro un brutto male. Conti era stato prima calciatore - dalle giovanili viola - poi allenatore in tantissime squadre fiorentine, sia a livello giovanile che dilettantistico.