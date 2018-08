Niki Lauda: Trapianto ai polmoni riuscito ma l'ex campione del mondo di Formula 1 è grave

Il quotidiano austriaco Oesterreich aveva riportato la notizia che il patron della compagnia aerea Laudamotion, si era sentito male durante una vacanza a Ibiza con la sua famiglia e che dopo un peggioramento era subito rientrato con il suo jet privato in patria ma nulla faceva pensare ad una cosa così grave tanto da tenerlo in rianimazione. Le condizioni di Niki Lauda preoccupano non solo la famiglia ma anche fan e il suo ambiente lavorativo nel mondo sia della Formula 1 che della Mercedes di cui è presidente onorario. Tutti fanno il tifo per lui.

Niki Lauda - il tre volte campione del mondo di- è innonostante l'intervento dipare essere riuscito. Niki Lauda si trova ricoverato presso la clinica Akh di Vienna dove è stato sottoposto al trapianto dei polmoni, la stessa clinica fa sapere che la sua famiglia non diramerà nessun comunicato ufficiale.