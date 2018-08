Massa : anonimo benefattore dona ambulanza modernissima superaccessoriata

” dalle attività di prevenzione dellaanonimo benefattore le donaambulanza modernissima superaccessoriata.Domenica l’inaugurazione. Un’Ducato ultimo modello superaccessoriata e con all’interno un impianto perla sanificazione ( se non è effettuata una valida detersione, disinfezione edecontaminazione del vano sanitario questi mezzi possono rischiare di trasformarsi in unricettacolo di superbatteri resistenti agli antibiotici) è stata donata da un anonimobenefattore alla Fraternita di Misericordia “San Francesco” di Massa in ricordo di Carlocosì come serigrafato sulle fiancate del veicolo. Il nuovo veicolo, allestito su meccanicanel rispetto delle normative vigenti, è dotato di un materiale specialeauto sanificante denominato Pure Healt, brevettato dalla ditta allestitrice, ha ancheapparecchiature ed attrezzature che consentono il trasporto ed il soccorso pediatrico siatraumatico che patologico.Come sempre la Misericordia ha puntato sull'eccellenza sia per la scelta delle attrezzaturedei materiali costruttivi che dell'azienda che ha realizzato il veicolo, azienda leader per laproduzione di mezzi di questo tipo con la quale la Misericordia di Massa ormai collaborada 25 anni.Domenica prossima 5 agosto ci sarà la cerimonia di inaugurazione sia di questo mezzoche di un secondo: un Fiat doblò attrezzato per il trasporto disabili. Il programma prevede:ore 9 concentramento alla sede di viale Roma di autorità, le Misericordie della provincia dimassa Carrara e della Versilia, associazioni, volontari, cittadinanza, subito dopo (ore 10)Santa messa nella chiesa della Misericordia, alle 10,45 benedizione dei due mezzi nelcortile dei Fratelli delle Scuole Cristiane “San Filippo Neri” adiacente alla chiesa; subitodopo sfilata dei mezzi per la città.Dicevamo benefattore anonimo: “a gennaio - è il Commissario Bruno Ciuffi che parla -vengo contattato da una persona che desidera restare anonima che profondamentecolpita dal lavoro svolto dai volontari della Misericordia e dall’attività di prevenzione sulterritorio che stiamo facendo e dopo una grande giornata sempre di prevenzioneeffettuata in piazza Aranci una delle tante a dire il vero, ha stanziato una considerevolecifra per acquistare un’ambulanza super accessoriata con impianto di sanificazione edaltro, con l intenzione che questo gesto rimanga un esempio ed un ricordo indelebile. Unvero gioiello della tecnologia. Va da sé che grande è stato lo stupore anche perché, e nonavevamo dubbi, sensibile è l’attività che stiamo facendo da tempo sul territorio con oltre40 specialisti volontari, con strumentari d’avanguardia ed appunto dedicata allaprevenzione in particolare del rischio cardio vascolare a titolo gratuito è molto seguita. Allanonimo benefattore: un Dio te ne renda merito”.Ciuffi coglie l’occasione per passare ad illustrare l’attività dell’associazione “ Il nostrovolontariato – premette – è fondato sulla gratuità che è la “divisa morale” dei Fratelli inogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto ai Fratelli di accettare da terziqualsiasi forma di compenso. Il Fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propriaideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia conl'espressione del tradizionale motto "Che Iddio gliene renda merito». Aggiungo che lanostra è una associazione senza fini di lucro (ONLUS) regolarmente iscritta all'AlboRegionale Toscana delle Associazioni di Volontariato e , secondo l'Ordinamento Canonico,2è un sodalizio di fedeli laici della Chiesa, ai sensi del Codice di Diritto Canonico. Questi isettori dove operiamo: emergenza 118 e protezione Civile; servizi socio-sanitari ( trasportie non solo);assistenza ai carcerati ;banco Alimentare. Questo il nostro “parco mezzi”:ambulanze: 5; autovetture: 2: mezzi attrezzati per disabili: 3; pulmino trasporto persone: 1:auto mediche: 1; fuoristrada, camion roulette: 4. Il settore dell’Emergenza, a differenza diquello della Protezione Civile, ha visto la sua grande trasformazione sia a livelloNazionale sia a livello locale con l’avvento del numero unico 118 ormai da già più di undecennio, non ha mai smesso di trasformarsi . Nel trascorso 2017: i turni diurni sono stati698, notturni 986; i servizi socio-sanitari ordinari non emergenza): 3632. Riguardo alsettore aiuti alimentari: Siamo passati da 140 nuclei assistiti ovvero 4756 persone a 123nuclei per 4130 persone. I generi alimentari distribuiti provengono in massima parte dadonazioni e minor misura dal contributo economico della Fraternita; in totale: 4130distribuzioni effettuate tra latte, ortofrutta, pasta, legumi. Sensibile l'attività di assistenza aicarcerati ad opera di nostri confratelli. Impegnativa l’attività diOggi abbiamo una nuova forma di collaborazione con il Comune, molto più organizzata econcertata con le altre associazioni di Pc comunali e con la Creazione del CoordinamentoComunale delle Associazioni di Protezione Civile del nostro Comune .Proprio per questo si sottolinea l’impegno primario della Nostra Associazione nella stesuradelle Convenzioni e dei Regolamenti del nascente Coordinamento .Questa nuova forma dicollaborazione ha portato a nuovi impegni con incontri mensili ordinari e straordinari con iresponsabili delle altre AA.VV.Nel periodo che va da Gennaio a Maggio 2017, poi, il responsabile di PC della nostraMisericordia ha assunto l’incarico comunale di responsabile operativo di tutto ilcoordinamento, gestendo le operazioni e gli interventi di tutte le AA.VV. afferenti alsuddetto coordinamento.Anche nell’anno 2017, come reparto operativo di Protezione civile, abbiamo preso partealla campagna Nazionale “Io Non Rischio” sul tema Alluvione, ideata e promossa dalDipartimento Nazionale della Protezione Civile. Massiccia la partecipazione .Uno dei nostri “fiori all’occhiello” è il Gruppo giovani creato nell’aprile 2015 conl’intenzione di sensibilizzare appunto più giovani possibili riguardo il mondo delvolontariato; in particolare focalizzandoci sul rapporto con le persone disabili, aiutandole arinforzare le loro autonomie personali, le attività svolte dal gruppo sono state molto inparticolare modo è rimasto continuativo il rapporto con Villa Versilia. Anche quest’anno,infatti, alcuni ragazzi si sono impegnati nell’accompagnare quasi tutti i giorni alcuni ospitidella residenza, in particolare durante il mese di luglio e agosto. Numerose, sono state lepartecipazioni alle giornate della prevenzione, collaborando anche con i vari settori dellaMisericordia; in queste occasioni, il Gruppo giovani, ha partecipato aiutando a smistare eaccompagnare dai medici le varie persone che si sono presentate durante la giornata.Alcuni ragazzi del gruppo hanno organizzato per la Fiera di San Francesco, una giornatadedicata a come ci si deve comportare e come bisogna intervenire in caso di infarto,trauma e catastrofi naturali, ribadendo in particolare modo il concetto di sicurezzapersonale.Continua la Formazione – aggiornamento dei volontari soccorritori in collaborazione conl’azienda sanitaria locale in special modo per i corsi B.L.S.D. Siamo presenti negli istitutiscolastici per far conoscere un primo approccio di pronto soccorso . n Due parole sulnostro stabilimento balneare i cui gestori ovvero i volontari del Gruppo Sportivo inosservanza degli scopi perseguiti dalla Fraternita stessa collaborano durante i mesi estivicon svariate associazioni religiose e non della zona . Gli ospiti di «Villa Versilia» residenzaper disabili, i bambini dell’ «estate ragazzi» ,dei «Fratelli Cristiani» , delle « suore delleGrazie» e un paio di pazienti C.I.M. trovano nel nostro stabilimento balneare3gratuitamente un appoggio per lo sviluppo delle attività ricreative e di aggregazione nelperiodo estivo. Questa in sintesi la grande attività della nostra Misericordia cheringraziamo Dio di avercela data”.,