Fermi sulla A1 : Francesco Maresca e Anna Donzelli, investiti e uccisi due fidanzati che tornavano dalle vacanze

Francesco Maresca, 23 anni, di Sorrento, studente a Roma e una ragazza, Anna Donzelli, di 22 anni di Roma sono stati investiti in pieno da un'auto che stava sopraggiungendo ad alta velocità guidata da un uomo che si trova ora in ospedale. I ragazzi erano scesi dall'auto per mettere il triangolo, centrati in pieno hanno fatto un volo di diversi metri e per loro purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Tornavano da una vacanza da Sorrento ma non sono mai arrivati a casa, sono due giovani fidanzati romani le vittime del tragico incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 Napoli-Roma nel pomeriggio di ieri. Tragedia ieri sera intorno alle 17:30 sull'autostradaall'altezza di San Cesareo provincia di Roma dove due giovanissimidi ritorno dalle vacanze hanno perso la vita dopo che la loro macchina si è fermata sulla carreggiata.