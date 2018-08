New York : red carpet per BlacKkKlansman di Spike Lee

"Non c'è mai stato un poliziotto nero qui. Tu potresti essere l'uomo che crea un'apertura in questa città. Il mio è un film sul razzismo. Il razzismo riguarda tutti. Non mi importa cosa diranno i critici. Con questo film siamo dalla parte giusta della storia." Così, lo scorso maggio a Cannes, Spike Lee aveva presentato il suo BlacKkKlansma ottenendo il Grand Prix della giuria e una valanga di applausi.

Si è svolta alla Brooklyn Academy of Music di New York l'anteprima di "", ultima pellicola firmata dae. Con il regista sul red carpet sono arrivati anche gli attori