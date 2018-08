Ospedale di Reggio Calabria : La bufala del cartone al posto del gesso

Il direttore generale Frank Benedetto, spiega che l'unità operativa complessa di Ortopedia è operativa 24 ore su 24, con 30 posti letto di ricovero e 2 unità reperibili per le urgenze nelle ore notturne, hanno gesso e garza a volontà, anche se «le risorse umane utilizzate debbono far fronte a tutte le necessità ortopediche afferenti alla provincia di Reggio Calabria».





Nello specifico la direzione sanitaria sottolinea che «al Pronto Soccorso risulta formale accesso di un unico paziente di sesso maschile, C.A., giunto al triage alle ore 9:32 del 28 luglio, già immobilizzato sul luogo dell'incidente con “cartone”, come dichiarato dallo stesso paziente al direttore della Uoc Ortopedia alla presenza dei suoi collaboratori. Codificato con codice giallo, il paziente veniva visitato alle 9,35, sottoposto a visita di pronto soccorso, Ecg ed esami radiografici. Si precisa che l'immobilizzazione provvisoria con cartone con cui era giunto il paziente non è stata rimossa per non provocare ulteriori dolori e poter effettuare le radiografie senza interferenze».

Il primario Angelo Ianni smentisce e denuncia lache da ieri impazza sul web : "La notizia è diventa virale sui social ed è stato riportata da tutti i tg nazionali. La foto in questione non è, ilera stato immobilizzato con il cartone sul luogo dell'incidente - una pratica che, in caso di sospetta frattura, viene spesso utilizzata.