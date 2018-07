Vibo Valentia : Saverio Milidoni uccide la moglie Concetta Furci e si impicca a un albero

I carabinieri stanno ascoltando i familiari per accertare se ultimamente fosse accaduto qualcosa che possa dare qualche spiegazione alla tragedia. Milidoni e Furci erano sposati da oltre 50 anni e, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, non avevano mai fatto parlare di sè per fatti particolari. I familiari e l'intera comunità sono sconvolti.

Probabilmente un raptus di follia alla base della tragegedia, l'omicidio-suicidio nelladove l'83enneha ucciso la moglie 82enne, l'uomo si é poi tolto la vita impiccandosi ad un albero. A trovare i cadaveri dei due anziani é stato un congiunto della coppia, che si era recato a trovarli ed ha scoperto l'. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha colpito la moglie alla testa con un bastone mentre i due si trovavano in un locale adibito a deposito di legna. L'anziano si è poi impiccato.