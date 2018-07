Alessandria : Disabile 18enne segregata in casa per rubarle la pensione d'invalidità

I vicini si lamentavano da diverso tempo a causa del forte odore che proveniva dall'appartamento dove la 48enne viveva con due cani, senza luce, acqua, gas e telefono. Quando l’hanno trovata, la donna era sul letto che lei utilizzava come wc e i cani come latrina. E' stata subito portata in ospedale, la sua famiglia la cercava disperatamente da anni. L'uomo viveva altrove con un'altra donna, i due avevano un conto cointestato sul quale tutti i mesi la donna riceveva il denaro, denaro che invece utilizzava il 37enne.

Disabile segregata per la pensione, denunciato il compagno. Viveva tra i suoi escrementi - senza possibilità di muoversi perché con problemi di deambulazione - e quelli dei suoi due cani una donna disabile 18ennein un appartamento di. Dopo diverse segnalazioni, la polizia municipale è entrata in casa e ha liberato la donna. L'uomo aveva ridotto la donna in questo stato per poter intascare la pensione d’invalidità, il 37enne è stato denunciato per, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace.