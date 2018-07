Ancona, schianto mortale all'alba sulla A14 tra una cisterna e diverse auto: 1 morto e 4 feriti

Incidente mortale questa mattina alle 6:45 sulla A14 tra una cisterna e diverse auto tra i caselli di Ancona sud e Ancona nord. Il bilancio tragico è di un morto e 4 feriti di cui due sono in condizioni gravissime, molte le auto coinvolte nell'impatto con una cisterna che trasportava latte ma la dinamica dell'incidente non è ancora chiara per cui la stradale sta lavorando in collaborazione con i vigili del fuoco, presenti sul posto per estrarre due persone incastrate tra le lamiere, per effettuare i rilievi.