E' morto a Zurigo Sergio Marchionne : non aveva nessun tumore

Sergio Marchionne era stato ricoverato per un intervento alla spalla, ma nella fase successiva all'operazione ha avuto complicanze che si sono progressivamente aggravate. Ha subito un primo arresto cardiaco ed è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale dove ha avuto un secondo arresto cardiaco e le sue condizioni sono precipitate. Marchionne non era tenuto in vita con delle macchine e non ha mai avuto una patologia tumorale. Negli ultimi giorni Marchionne è stato assistito dai due figli, Alessio Giacomo e Johnatan Tyler, e dalla compagna Manuela.





Il neo ad di Fca, Mike Manley, ha aperto la Conference Call con gli analisti annunciando un minuto di silenzio in memoria di Sergio Marchionne. "E' un momento molto triste". La notizia della morte di Sergio Marchionne fa immediatamente il giro del mondo, rimbalzando in pochi minuti sui siti dei principali media mondiali.

L'ex ad della Fca Sergio Marchionne era ricoverato adal 27 giugno per un intervento alla spalla, sabato scorso i consigli di amministrazione hanno nominato il suo successore. Da settimane era ricoverato in Svizzera e le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, tanto che Fca ha dovuto nominare un nuovo ad,Aveva compiuto 66 anni a giugno, è mancato all'ospedale universitario di Zurigo, "", commenta il presidente John Elkann, "".