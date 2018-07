Grecia, si aggrava il bilancio dei morti negli incendi che stanno devastando Attica : Saliti a 74

La maggior parte delle vittime sono state rinvenute nelle case, altre nelle auto nel tentativo di fuggire alle fiamme e altre ancora si sono gettate in acqua. Molte vittime sono state trovate in spiaggia a Argyri e a Mati abbracciate l'una all'altra tra essi molti bambini, scene atroci quelle che purtroppo stiamo vedendo in queste ore orribili in cui si combatte e si battono le zone nel tentativo di salvare vite. L'Italia ha disposto l'invio in Grecia di due Canadair dei Vigili del Fuoco italiani i quali si metteranno a disposizione delle autorità greche e a cui verrà assegnata un'area operativa.

Immagini scioccanti quelle che purtroppo vengono trasmesse dalladevastata da fortiche hanno provocato ladi molte persone. Il bilancio dei morti continua a salire e al momento secondo quanto riferito dalla protezione civile sono 74 le. La situazione è gravissima e il governo greco ha dichiarato lo stato d'emergenza, al momento i feriti sarebbero circa 187 di cui 23 sono bambini, 81 persone ricoverate e dieci di queste in gravissime condizioni. Purtroppo il bilancio potrebbe peggiorare in quanto asi temono oltre 100 morti a causa delle 1500 case distrutte dagli incendi.