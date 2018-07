Firenze, fermato Don Glaentzer prete di Calenzano : Ha molestato una bimba e ha rischiato linciaggio

Quest'ultimo stava rientrando a casa quando ha notato la bimba in auto con il prete e ha deciso di avvicinarsi, ha aperto lo sportello e fatto scendere la bimba per poi chiamare ad alta voce il vicinato che non ha certamente perso tempo nel precipitarsi sul posto dove poi è nata una colluttazione. Don Paolo è in stato di fermo mentre la bimba che era già seguita da tempo dagli assistenti sociali è stata affiancata da uno psicologo, la sua testimonianza sarà essenziale per capire cosa sia successo in quell'auto.

Il 70enneè stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver, inoltre il sacerdote ha rischiato il linciaggio. I fatti sarebbero avvenuti lunedì sera intorno alle 22:30 quando il sacerdote viene sorpreso all'interno della sua auto parcheggiata sul retro di un supermercato in compagnia di una bimba di 10 anni da un residente della zona.