Grecia, incendi nella zona di Atene : almeno 56 morti

Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Adesso un vasto incendio si sta muovendo a nordest di Atene, nei pressi di Penteli, verso la città di Rafina. A Mati la Guardia Costiera è intervenuta per evacuare i turisti intrappolati sulla spiaggia. Un secondo incendio sta devastando le pinete in una zona a 50 chilometri a ovest di Atene. Il governatore dell'Attica sta mettendo a disposizione bus e cisterne di acqua per aiutare a domare le fiamme. Migliaia le persone fuggite, decine le auto distrutte e le case incendiate. Da Cipro e dalla Spagna sono partiti i soccorsi per far fronte ai devastanti incendi in Attica. Lo annuncia su Twitter il commissario europeo agli aiuti umanitari, Christos Stylianides, precisando che si tratta di una squadra di 64 pompieri e paramedici, due camion dei vigili del fuoco e due Canadair.

Sale il tragico bilancio indeglinelle zone boschive intorno ad Atene, purtroppo le vittime sono almeno 56, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona vicine a Rafina, cittadina sulla costa ad est della capitale greca. A renderlo noto è lae il vice sindaco locale Girgos Kokkolis, i 26 corpi sono stati trovati nel giardino di una villa., i cadaveri erano abbracciati in un estremo tentativo di salvezza.