Indonesia : stuprata ripetutamente dal fratello finisce in carcere per aver abortito

Per il fratello 18nne una pena di carcere di due anni, il ragazzo è stato condannato per violenza su una minore, ma l'accusa aveva formulato richieste più pesanti nei confronti della 15enne, per cui era stata chiesta una pena di un anno. La ragazza è stata vittima del fratello maggiore per ben otto volte e ha abortito quando era già al sesto mese di gravidanza. Per il fratello erano stati invece chiesti 7 anni.