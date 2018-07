Camorra: Arrestato presunto capoclan Savarese del rione Sanità

Salvatore Savarese - detto “il Padrino“, è stato arrestato nelle prime ore di questa mattina, nella sua abitazione in via dei Cristallini, nel Rione Sanità, si sono presentati i carabinieri della Compagna Stella che gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia .

I carabinieri hanno arrestato tre persone tra cui il 65enneritenuto a capo dell'omonimo clan del rione Sanità a. Il presunto boss, con gli altri due esponenti del clan arrestati, avrebbe fatto parte del commando che il 1° giugno ha compiuto un raid punitivo contro il Bar Romeo, gestito dall'omonima famiglia. Determinanti, per l'individuazione dei tre, le immagini dei sistemi di videosorveglianza.