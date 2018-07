Maltempo/ Allerta meteo : Piogge e forti temporali al centro-nord

I fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche. Dalla mattinata di lunedì sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle Marche, in Toscana e successivamente a Umbria e Lazio. Per lunedì allerta gialla su gran parte del Piemonte e della Lombardia, sul territorio della Provincia autonoma di Trento e su Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale.

In arrivo condizioni meteo di instabilità sul centro-nord della penisola con rovesci, temporali e conseguente calo termico. Una veloce ma intensa depressione è in arrivo dall'Europa occidentale e raggiungerà nelle prossime ore le regioni centro-settentrionali del nostro paese, con, anche intense, al nord e poi in estensione al centro. Il Dipartimento dellaha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.