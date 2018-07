Florida Morto bimbo di 17 mesi lasciato per ore in auto sotto il sole

«Purtroppo gli sforzi dei soccorsi non hanno impedito una sfortunata tragedia e il bambino è stato dichiarato morto», ha detto il dipartimento Pembroke Pines, in Florida, in una nota.

Un bimbo di soli 17 mesi è stato trovatoin auto negli Stati Uniti dopo esser stato lasciato per ore chiuso sotto il sole, ad avvisare le forze dell'ordine dei passanti che hanno notato il piccolo in un parcheggio, hanno sfondato il vetro della vettura per tentare un estremo salvataggio. I genitori sono entrati nel registro degli indagati.