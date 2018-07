Matteo Salvini nella discoteca in cui fu accoltellato Niccolò Bettarini

Il Ministro è arrivato in jeans e maglietta nera della guardia costiera di Vibo Valentia, si è fatto ritrarre accanto al titolare del locale, Roberto Cominardi in una foto postata su Instagram dal dj Marco Iacoianni, in arte 'Squalo Iaco'. Per l'aggressione di Niccolò Bettarini in quattro sono stati arrestati per tentato omicidio.