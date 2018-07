George Clooney trasportato al pronto soccorso di Olbia : Incidente con la moto

Olbia (Sardegna) : L'attore George Clooney è stato vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto quando poco dopo essere uscito dal suo albergo si è scontrato con un'auto. Clooney è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Olbia dove secondo fonti, le sue condizioni non sarebbero gravi, l'attore infatti è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. George Clooney si trova ad Olbia per girare la serie tv "Catch 22" di cui è regista.