Fabrizio Corona hot si abbassa gli slip e mostra il lato B in strada

L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si abbassa gli slip in mezzo alla strada e mostrando il lato B e il video postato su Instagram fa boom di like. Fabrizio è in pieno shooting al lago per una linea di costumi, mentre è affacciato alla balconata, arriva la provocazione. Si abbassa lo slip e mette in mostra il lato B. Dei turisti immortalano la scena e l'ex re dei paparazzi ironicamente replica: «Per voi è un piacere». E poi rivolgendosi al suo staff : «Fatevi dare 5mila euro per aver fotografato».