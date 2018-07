Chef Alessandro Narducci : L'investitore stava guidando contromano

Secondo Il Messaggero il nuovo testimone oculare nei giorni scorsi avrebbe confermato i sospetti degli inquirenti e cioè che a causare la morte di Alessandro e Giulia sarebbe stata un'invasione di corsia della vettura guidata dal 30enne originario della provincia di Caserta. Ma il testimone non è sicuroche Narducci e Puleio indossassero, al momento dell'incidente, i caschi ritrovati a decine di metri di distanza dal luogo dell'impatto. Questo fatto aveva sin da subito fatto sorgere il dubbio che i due giovani non avessero allacciato in maniera corretta i caschi prima di mettersi in moto.





Il 30ennesi era recato spontaneamente dal pm per chiarire la sua posizione: "Ho visto un'ombra e poi un boato. Non stavo correndo e non ho invaso la corsia... Avevo bevuto solo un bicchiere di vino". Solo l'esame tossicologico, atteso nei prossimi giorni, potrà chiarire le sue reali condizioni nella notte dell'incidente.