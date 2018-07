Alesha MacPhail : Bambina di sei anni uccisa mentre è in vacanza con i nonni

Per l'omicidio è già stato fermato e interrogato un adolescente. La polizia ha anche lanciato un appello alla popolazione: «Se avete telecamere a circuito chiuso all'esterno delle vostre abitazioni, non esitate a fornirci le immagini, possono essere preziose per scoprire la verità dietro questo delitto».

La Scozia si interroga sulla terribile morte di Alesha MacPhail, la bimba di 6 anni improvvisamente scomparsa e poi trovata uccisa. L'omicidio di una, scomparsa e poi ritrovata cadavere dopo poche ore in un bosco a Rothesay, cittadina dell'isola di Bute, dove la piccola Alesha MacPhail è scomparsa durante la serata di lunedì scorso ed è stata ritrovata senza vitaqualche ora dopo. La bimba si trovava in vacanza insieme ai nonni, al padre e alla compagna.