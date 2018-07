FRANCESCA BRAMBILLA: VALENTINA VIGNALI SMETTERA' DI LANCIARE FRECCIATE.

Special guest del Lobefalo summer party tenutosi al Dubai Village di Camposano (provincia di Napoli) è stata Francesca Brambilla, conosciuta dal pubblico di Canale 5 come LA BONA SORTE di Avanti un Altro, storica trasmissione del Biscione, condotta dall'irrefrenabile Paolo Bonolis.



Ecco cosa racconta della sua vita privata e professionale.

- Da poco è finita la stagione invernale di Avanti un altro. Grande successo per Paolo Bonolis e piacevoli soddisfazioni per te, nel ruolo de La Bona Sorte. Quanto è stata importante per questa esperienza televisiva?

Paolo insegna molto e soprattutto fa amare il proprio lavoro. Ormai sono quattro anni che collaboro con lui e ne sono felice. Da Bonolis c'è sempre qualcosa da imparare. Sono certa che più sarà la gavetta che farò con lui, più saranno le opportunità di lavoro in questo settore.

- Qualche aneddoto particolare durante la trasmissione?

Questa è una domanda difficile. Quando sei in studio succede di tutto e di più. Paolo ha un dono immenso: quello dell'ironia e sono felice che il pubblico apprezzi il suo modo di fare tv.

- Che rapporto hai con gli altri colleghi del "minimondo" e a chi sei più legata?

Ho un ottimo rapporto con tutti. Siamo molto complici e la squadra va avanti proprio per questo. A chi sono più legata? Senza dubbi allo Iettatore, che considero quasi come un papà. Spesso ci facciamo scherzi per passare il tempo e sui social network abbiamo anche una pagina, I Brambistoni, dove si muore dal ridere.





- Continuerà la tua partecipazione ad Avanti un altro?

Certo!

Stiamo già registrando la nuova stagione, che si prevede ricca di sorprese, ma che, per ovvie ragioni, non posso anticipare. Vi dico solo che ci saranno new entry nel "salottino" che non passeranno inosservate e il divertimento è come al solito assicurato.

- Cambiamo totalmente argomento e passiamo alla tua vita privata. Sul web ancora si parla con la querelle tra te e la cestista Valentina Vignali. Tu cosa vuoi dire in merito?

Sinceramente non ne parlo più da tempo, anche perché della persona che hai citato nutro totale indifferenza e non vedo perché dovrei darle ascolto. Purtroppo è solo lei a lanciare frecciatine di invidia, il più delle volte con l'ausilio dei suoi follower, ma sono certa che presto dovrà smettere di parlare di me. Poi vedrete!





- Come va la tua vita sentimentale?

Sono felicemente single e non cerco l'amore. Se il destino vorrà, arriverà. Magari in tanti pensano che io stia soffrendo per questo, ma non è così.

- Sei una bellissima ragazza e avrai tanti corteggiatori, ma come potrebbe essere un tuo partner ideale?

Vorrei una persona che mi faccia sorridere, che sia ironico come me e che mi sostenga sulla professione che svolgo. Io sono una ragazza molto semplice, che preferisce una cena al McDonald al ristorante di lusso. Non voglio una persona famosa, perché dopo il lavoro ho bisogno di staccare la spina. Ecco, cerco semplicità e veri sentimenti, li troverò? Chissà.

- Ti farebbe piacere partecipare ad un reality?

Si, vorrei fare l'Isola dei Famosi. Amo l'avventura e ho una particolare predilezione per le bellezze della natura.

- Il Grande Fratello Vip?

Non credo che quella sia la trasmissione adatta a me. Non riuscirei a convivere in una casa con tante persone 24 h su 24. Sono una donna che dice tutto quello che pensa e che non sa nascondere le emozioni. Questo mio essere troppo spontaneo potrebbe farmi dire anche cose forti, qualora dovessero colpire la mia famiglia o le persone a cui voglio bene, quindi meglio evitare!

- Sogni professionali?

Vorrei diventare conduttrice di un programma tipo Le Iene o addirittura comico, tipo Colorado o Zelig. Inoltre, sono una grande appassionata di Moto Gp, una trasmissione inerente ai motori non ci starebbe male. Al momento mi concentro su Avanti un Altro che ormai è la mia famiglia e poi in futuro si vedrà.

Armando Sanchez