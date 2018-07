Portomaggiore, treno merci deraglia alla stazione: Macchinista sotto choc soccorso dal 118

Ferrara - E' l'alba di questa mattina, sono le 5:50 quando un treno merci deraglia alla stazione di Portomaggiore e finisce in un parco demolendo tutto ciò che si trova davanti. Per fortuna a quell'ora non vi era nessuno ed è stata evitata l'ennesima tragedia. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo, il macchinista è sotto choc ed è stato soccorso ma ha rifiutato le cure dei sanitari, per fortuna non ci sono feriti ma il traffico è stato comunque sospeso e sostituito con degli autobus messi a disposizione dei viaggiatori poichè la linea coinvolge anche il tratto Ferrara-Ravenna. Al momento si cerca di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.