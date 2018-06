Le partite di oggi ai Mondiali 2018 : Francia-Argentina Uruguay-Portogallo

Gli ottavi di finale del Mondiale iniziano nel pomeriggio con una delle sfide più prestigiose, Argentina-Francia. Occhi puntati su Leo Messi che si è sbloccato con la Nigeria. Chi passa il turno affronterà la vincente dell'altra sfida, Uruguay-Portogallo che si sfidano a Sochi alle 20. Il Portogallo era stata l’unica a non passare la fase a gironi, eliminata a pari punti dagli Usa a causa della peggiore differenza reti. L’Uruguay invece si era fermato proprio a livello degli ottavi, in una partita tutta sudamericana persa per 2-0 contro la Colombia a causa della doppietta di James Rodriguez, scatenato negli scorsi Mondiali.





La Francia si è qualificata come prima in un girone ( C ) apparentemente semplice con due vittorie e un pareggio contro la Danimarca seconda classificata, mentre l’Argentina è partita a rilento con un pareggio ( con rigore sbagliato da Messi) in seguito una sconfitta secca contro la Croazia e infine la qualificazione all’ultima giornata, grazie a un gran gol del suo uomo più atteso.









Entrambi i match, sia Francia-Argentina delle 16.00 che Uruguay-Portogallo delle 20.00 potranno essere seguiti in diretta tv e streaming su canale 5 .

