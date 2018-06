Kids fashion, Bimbi Protagonisti a Quasano domenica 1 luglio

L'evento disi celebrerà domenica 1 luglio a, l'unica frazione dinella Città Metropolitana di. Nei pressi della rotonda situata sulla borgata di Quasano sfileranno bambini e ragazzi. Ci saranno anche esibizioni canore e momenti dedicati agli amici a quattro zampe.La prima edizione di Bimbi Protagonisti - Moda sotto le Stelle verrà presentata dall'imprenditore, ex modello e casting director nonché titolare di Fatti per il Successo Academy . L'intera organizzazione e coordinamento del backstage sono affidati a(ideatrice dell'evento) in collaborazione conDurante la sfilata ci saranno due momenti particolari, dedicati alle nonne e ai cani, che accompagneranno iin passerella.Al termine dell'evento di kids fashion, la serata proseguirà con l'estrazione dei premi della lotteria Madonna degli Angeli, organizzata come tutti gli anni dal Comitato Feste Patronali diIl divertimento è assicurato!