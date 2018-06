Caserta, le suore arrestate per violenza sui bimbi... Ci picchiavano sulle parti intime

Le accuse nei loro confronti sono gravissime, i bambini hanno riferito di ricevere botte sulla testa, spintoni, schiaffi, tirate di capelli, manine schiacciate contro i banchi, percosse nelle parti intime e addirittura isolamenti in stanze al buio se non mangiavano in fretta o facevano cadere cibo a terra.



Siamo a marzo quando 4 dei 19 bambini raccontano ai propri genitori ciò che accade nell'istituto, questi si recano dalla madre superiora a chiedere spiegazioni e gli viene risposto: «I bambini dicono le bugie, non dovete credere a ciò che raccontano». Intanto i genitori degli altri bambini difendono le monache sostenendo che sono buone e brave come mamme.



Ma i carabinieri non ci credono, sanno che bambini così piccoli e innocenti non possono inventarsi tali storie e piazzano le telecamere nascoste all'interno dell'istituto ed ecco che quanto raccontato dai pargoletti è pura verità, un'amara verità che incastra le suore definite "cattive come streghe" dai piccoli. I carabinieri intervengono e arrestano suor Josi, suor Loyola, suor Genovina e madre Porrari con prove schiaccianti a loro carico, mettendo fine all'orrore subito dai bambini.





Parlano iche hannonell'istituto Santa Teresa del Bambino Gesù, gestito dalle suore di cuidai carabinieri., indonesiane,e la, italiana, questi i loro nomi, queste le responsabili di una violenza inaudita nei confronti dei piccoli di età tra i tre e i cinque anni.