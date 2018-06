Simona Ventura a Non disturbare parla dell'aborto a 19 anni

La conduttrice ha affrontato molti temi e di uno degli episodi più dolorosi e delicati della sua vita, l'interruzione di gravidanza avvenuta quando era poco più che maggiorenne : "Nel primo rapporto sessuale a 19 anni sono rimasta incinta. Rimane una ferita. Lui era un grande amore. Non gli ho mai detto nulla, perché era una mia scelta e per anni mi ha creato delle conseguenze psicologiche". Poi su Stefano Bettarini e i litigi dopo il divorzio : "È stata una storia mediatica. Era il suo momento di luce nel calcio e il mio nel lavoro. Mediaticamente sono sempre stata sopra di lui: per me dovevamo essere uniti, ma non è stato così".





Infine sul suo attuale compagno, GianGerolamo Carraro, figlio del marito di Mara Venier : "Sono quegli amori giusti capitati nei momenti della vita che si incastrano perfettamente"

La 53enne conduttrice televisiva, showgirl e attrice italianaè stata la prima ospite della nuova trasmissione di Paola Perego ''. La simpatica showgirl confida il primo amore al liceo e l'aborto volontario mai raccontato, la grande storia d'amore e il tradimento didal quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo, il fidanzamento con Gerò Carraro.