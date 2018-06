Insegnante scuola media fa sesso con alunno : professoressa in arresto

Quando la polizia giudiziaria è andata a notificarla l"arresto a casa, la 40enne avrebbe reagito da donna follemente innamorata, stessa cosa per il ragazzino, infatti dagli intercettazioni risulterebbe una vera e propria storia d'amore. Ma la professoressa adesso rischia una pena dai 5 ai 10 anni.

Unaè stata arrestata perchè ha avuto un rapporto con un suo alunno di appena 14 anni. l'insegnante 40enne è finita nei guai perché il suo alunno delle medie è minorenne, laè iniziata quando lui ne aveva ancora 13. Come scrive l"edizione didel, l"insegnante di italiano era sposata con due figli, ora è agli arresti domiciliari per atti sessuali con minorenne, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari.