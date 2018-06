Canada : Approvata anche dal Parlamento la legalizzazione della marijuana

Dopo l'Uruguay, il Canada è il secondo Paese a livello Mondiale a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Il Parlamento canadese infatti ha approvato la legge sulla legalizzazione della marijuana con 52 voti a favore e 29 contrari dopo il via libera della Camera. Adesso i canadesi per legge potranno acquistare e consumare la marijuana già dal mese di settembre. Probabile che anche altri Paesi penseranno di legalizzare la legge del "Cannabis Act".