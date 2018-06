Censimento Rom Conte contro Salvini : E' incostituzionale

Immediata la reazione del vicepremier Luigi Di Maio, che ha parlato di smentita: "Se una cosa è incostituzionale non si può fare", ha spiegato il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, "Io sono qui per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. È bene occuparsi di immigrazione ma prima occupiamoci dei tanti italiani che non hanno di che mangiare".





Poi in una nota il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte : "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali in quanto palesemente discriminatori. Il nostro obiettivo è individuare e contrastare tutte le situazioni di illegalità e di degrado ovunque si verifichino, in modo da tutelare la sicurezza di tutti i cittadini. Per quanto riguarda le comunità Rom, ben vengano iniziative - peraltro già sperimentate negli anni in varie città italiane - mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici, alla luce del fatto che non di rado vengono tenuti lontani dai percorsi obbligatori di istruzione e formazione cui ogni minore ha diritto".





"Questa è veramente troppo, supera ogni limite", avrebbe quindi sbottato il premier di fronte all'ultimo assalto di Salvini a cui avrebbe chiesto una retromarcia: "Così non reggiamo, devi rettificare", gli avrebbe detto prima di salire sull'aereo che lo avrebbe portato da Angela Merkel.

Ilannunciato da Matteo Salvini spacca per la prima volta il governoe le due anime che lo compongono. Scrive il ministro dell'Interno su: "".