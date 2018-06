Martina Giannini morta a 26 anni: investita sul Lungotevere da un pirata drogato e senza patente

Il pirata è un 29enne italiano che guidava senza patente e sotto effetto di cocaina, interrogato dagli agenti il ragazzo ha ammesso di trovarsi alla guida della vettura al momento dell'incidente ed è stato tratto in arresto. In un primo momento è stato accusato di fuga, omissione di soccorso e lesioni gravissime, ora dovrà rispondere per omicidio stradale. Al momento si trova presso il carcere di Regina Coeli, in attesa di processo.

È morta Martina Giannini, la giovane di 26 anni era stata investita da un’la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci, il ragazzo alla guida della macchina, arrestato ieri dagli agenti , adesso è accusato di. La ragazza è stata travolta da un'auto, una Fiat Panda, che poi si è data alla fuga, è stata immediatamente trasportata all'ospedale San Camillo, fino a ieri è rimasta in prognosi riservata, ma purtroppo le lesioni erano troppo gravi e nel pomeriggio di ieri la giovane è deceduta.