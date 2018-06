Savignano, 15enne muore nel sonno : Il cuore di Licia Sighinolfi ha smesso di battere

La terribile notizia si è sparsa subito in paese, nel quartiere di Doccia, dal sindaco Germano Caroli, che dalle finestre del municipio aveva assistito all’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri, è giunta nel pomeriggio una nota di cordoglio: «A fronte di una tragedia di tale portata non vi sono parole che possano esprimere il dolore e lo sgomento della nostra comunità per il decesso di Licia Sighinolfi, una giovanissima ragazza che aveva dinanzi a sé una vita intera. Tutto il personale dell’amministrazione comunale si associa in un abbraccio ai famigliari con i quali forte è il legame per ragioni professionali e per l’impegno di questi nel volontariato. Una raccomandazione alla sorella minore di Licia: fatti forza, questa è una situazione dolorosa da affrontare, ma tu che sei vicesindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi hai la forza necessaria e puoi confidare sull’appoggio dei tuoi amici di scuola, che ti hanno riconosciuta loro rappresentante, ed il mio personale».

La 15enneè morta durante la notte, nel sonno, le cause non sono ancora chiare, si sa solo che si è trattato di un, come confermano tutti gli elementi raccolti finora dagli inquirenti. Pare sia stata laa trovare per prima il corpo senza vita della ragazzina. Immediato l'arrivo dei soccorsi che non hanno potuto fare nulla. Sul decesso della studentessa del“Allegretti” di Vignola, il pm di turno ha disposto tutti gli accertamenti del caso., anche autoptici alla ricerca di spiegazioni per la morte improvvisa.