Chiara Ferragni senza slip? Il vestito trasparente mostra troppo

Se da una parte, c’è chi l’ha riempita di complimenti, dall’altra non sono mancate feroci critiche per quell’abito che, seppure bellissimo, non lascia quasi niente all’immaginazione. In particolare, tra i commenti più spietati troviamo quello di un utente, che a Chiara chiede con sarcasmo: “Hai dimenticato gli slip?”. Ma c’è anche chi le fa notare: “Sei madre, per favore copriti”. Chiara replicherà ai suoi fan più severi o continuerà a trincerarsi nel silenzio?

Chiara Ferragni è stata criticata per il suo look dopo aver pubblicato una foto piuttosto audace suscatenando una pioggia di commenti al veleno. La futuraha postato uno scatto in cui appare fasciata in un sensualissimo abito da sera lungo e molto, molto trasparente. La mise della Ferragni non è stata particolarmente apprezzata dai suoi numerosi follower.