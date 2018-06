Aquarius, il primo gruppo di migranti sbarca a Valencia : A bordo della nave Dattilo 274 persone

Per permettere una buona assistenza ai migranti che verranno accolti è stato deciso di far entrare le navi a distanza di tre ore, per cui in seguito arriverà in porto la nave Aquarius che ha a bordo 106 persone mentre per ultima la Nave Orione della Marina militare italiana con a bordo 249 migranti. A documentare l'operazione sono presenti sulla banchina del porto circa 700 giornalisti da ogni parte d'Europa. Infine su Twitter possiamo leggere il pensiero di "Medici senza Frontiere": "Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità #Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo".

Aquarius, nove lunghissimi giorni in mare per i 629che finalmente toccano terra, dopo essere stati distribuiti su altre navi. La prima ad entrare nel porto di Valencia è ladella Guardia Costiera Italiana, con a bordo 274 persone. Al molo sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa dove saranno effettuati i primi controlli sanitari partendo dalle donne incinte e i bambini che qualora non fossero in condizioni di salute ottimali saranno trasferiti presso l'ospedale affidati alle cure mediche mentre tutti gli altri saranno distribuiti nei vari centri di accoglienza.