Amalia Gualteroni : La giornalista di Vogue e Cosmopolitan precipita dal 5° piano e muore sul colpo

La ricordiamo per la sua collaborazione a riviste d'importanza mondiale come Vogue e Cosmopolitan e come autrice e scrittrice del famoso libro "Strappata all'Abisso", che narra la battaglia di una donna che ha vinto la sua guerra personale contro gli psicofarmaci che l'avevano schiavizzata.

Una tragedia inaspettata quella accaduta aper la scomparsa della giornalista-scrittrice,, 61 anni con 30 anni di carriera alle spalle,dal quinto piano della sua abitazione mentre svolgeva lavori domestici. Amalia, secondo quanto riferito dalle autorità, stava pulendo i vetri quando ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto per molti metri di altezza. Quei metri le sono stati fatali, la giornalista è morta sul colpo.