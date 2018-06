Alice Signorini non regge il dolore e muore a 26 anni : Entrambi i genitori uccisi da un terribile male

Ma il malessere probabilmente era diventato insostenibile anche per il suo fisico. Gli amici non avevano sue notizie da diversi giorni, Alice Signorini non rispondeva al telefono, così è stato dato l'allarme. Purtroppo i Vigili del Fuoco l'hanno trovata morta, per cause naturali, nel suo appartamento.

Una storia terribile e drammatica quella della, la giovaneha perso prima il padre, nel novembre del 2015 dopo una lunga e terribile malattia, poi a dicembre la mamma, uccisa dal cancro. La 26enne di Legnago () si è trovata senza i suoi genitori in brevissimo tempo, tormentata dal dolore ha cercato di aggrapparsi ai ricordi tatuandosi le parole “” e “”.