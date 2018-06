Ancona : Arrestato positivo Hiv che faceva sesso non protetto, a rischio più di 50 donne

Il caso è analogo a quello di Valentino Talluto, l'uomo condannato a 24 anni di carcere per aver infettato con il virus dell'Hiv almeno 30 partner, il figlio in grembo di una di queste, e di averne esposte al rischio 27 pretendendo intimità non protette nonostante fosse a conoscenza della sieropositività da ben 10 anni. Nel corso degli ultimi tempi si sono moltiplicate le notizie come quella di Ancora, nel 2016 a Bergamo un uomo pagava per rapporti non protetti con l’obiettivo di infettare giovani con l’Hiv, mentre nel giugno 2017 a Pescara è stata arrestata una prostituta, rea di aver avuto rapporti sessuali senza informare i clienti della malattia.

Ad Ancona un, aveva rapporti sessuali non protetti, l'uomo è statoera si trova nel carcere di Ancona. L'indagine è stata condotta dalla polizia di Stato di Ancona in collaborazione con il Servizio centrale operativo, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Pare che negli anni l'uomo abbia avuto più di 50 rapporti con altrettante donne. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa in programma alle 11.30 in questura.